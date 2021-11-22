Под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб: трое погибших
Трое человек погибло в результате аварии в Запорожской области, еще один серьезно пострадал.
Об этом сообщает полиция Запорожской области сегодня, 29 ноября.
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В районе 8 утра в Запорожской области на трассе «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь», недалеко от села Красный Яр, произошло смертельное ДТП – столкнулись «ВАЗ» и «Skoda Oсtavia».
В результате столкновения водитель и два пассажира «ВАЗа» погибли на месте, водитель «Skoda Oсtavia» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.
Предварительно правоохранители установили, что обе машины двигались в попутном направлении, однако возле села Красный Яр водитель «ВАЗа» решил совершить разворот, для чего остановился и пропускал встречный транспорт, в этот момент в него и врезался водитель «Skoda Octavia».
По данному факту возбуждено уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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