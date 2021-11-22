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Главная » Украина » Происшествия
13:38 29 Ноября 2021 Просмотров 205   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб: трое погибших

Трое человек погибло в результате аварии в Запорожской области, еще один серьезно пострадал.

Двое пассажиров и водитель

Об этом сообщает полиция Запорожской области сегодня, 29 ноября.

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В районе 8 утра в Запорожской области на трассе «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь», недалеко от села Красный Яр, произошло смертельное ДТП – столкнулись «ВАЗ» и «Skoda Oсtavia».

В результате столкновения водитель и два пассажира «ВАЗа» погибли на месте, водитель «Skoda Oсtavia» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

От удара автомобиль «Skoda Octavia» отбросила в кювет

Предварительно правоохранители установили, что обе машины двигались в попутном направлении, однако возле села Красный Яр водитель «ВАЗа» решил совершить разворот, для чего остановился и пропускал встречный транспорт, в этот момент в него и врезался водитель «Skoda Octavia».

Место происшествия недалеко от села Красный Яр

По данному факту возбуждено уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, масштабное ДТП в Харькове: фура перевернулась и раздавила такси с людьми.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, жертвы, запорожская область
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