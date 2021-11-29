“Омикрон” может превзойти “Дельту” и вытеснить ее

Новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, может быть наиболее вероятным кандидатом на замену высоко заразному штамму «Дельта».

Новый штамм коронавируса может быть более заразен.



Об этом сказал Reuters Адриан Пурен, исполняющий обязанности директора Южноафриканского национального института инфекционных заболеваний (NICD).

По его словам, ученые и ранее предполагали, что новый штамм коронавируса может вытеснить «Дельту». Однако ученые опасаются, что «Омикрон» может быстро распространиться даже среди вакцинированного населения.

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Еще слишком рано говорить о том, вытесняет ли новый штамм «Дельту» в Южной Африке, поскольку местные ученые на данный момент исследовали только 87 случаев заражения «Омикроном».

Но ученые опасаются, что быстрое увеличение количество новых случаев, особенно в самой густонаселенной провинции ЮАР, является признаком того, что «Омикрон» может быть более заразен.

Как сообщают врачи, лечившие пациентов с COVID-19 в Южной Африке, «Омикрон» вызывает легкие симптомы, сухой кашель, лихорадку.

В ЮАР зарегистрировано около 3 млн случаев заражения COVID-19 за все время пандемии и свыше 89 тысяч смертей, что является самым большим показателем на африканском континенте.

Ранее Власти писали, что ВОЗ призвала страны не закрывать границы из-за нового штамма коронавируса.

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Тэги: коронавирус, штамм дельта, штамм омикрон