НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:56 01 Декабря 2021 Просмотров 252   КомментариевКомментарии

“Омикрон” может превзойти “Дельту” и вытеснить ее

Новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, может быть наиболее вероятным кандидатом на замену высоко заразному штамму «Дельта».

Новый штамм коронавируса может быть более заразен.

Об этом сказал Reuters Адриан Пурен, исполняющий обязанности директора Южноафриканского национального института инфекционных заболеваний (NICD).

По его словам, ученые и ранее предполагали, что новый штамм коронавируса может вытеснить «Дельту». Однако ученые опасаются, что «Омикрон» может быстро распространиться даже среди вакцинированного населения.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Еще слишком рано говорить о том, вытесняет ли новый штамм «Дельту» в Южной Африке, поскольку местные ученые на данный момент исследовали только 87 случаев заражения «Омикроном».

Но ученые опасаются, что быстрое увеличение количество новых случаев, особенно в самой густонаселенной провинции ЮАР, является признаком того, что «Омикрон» может быть более заразен.

Как сообщают врачи, лечившие пациентов с COVID-19 в Южной Африке, «Омикрон» вызывает легкие симптомы, сухой кашель, лихорадку.

В ЮАР зарегистрировано около 3 млн случаев заражения COVID-19 за все время пандемии и свыше 89 тысяч смертей, что является самым большим показателем на африканском континенте.

Ранее Власти писали, что ВОЗ призвала страны не закрывать границы из-за нового  штамма коронавируса.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: коронавирус, штамм дельта, штамм омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.11.2021 15:39
Украина ужесточила правила въезда в связи с распространением штамма «Омикрон»
ТОР
27.11.2021 18:33
В ЮАР обнаружили 50 новых случаев заражения штаммом Омикрон
ТОР
29.10.2021 14:01
Симптомы COVID-19 изменились: как распознать болезнь
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

10:16 Мир

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

10:02 Мир

В Украине утилизирую более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca

08:11 Украина

Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

06:09 Украина

Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

04:48 Мир

Скандального нардепа засекли на авто, которое не продают в Украине: на нем были номера другой машины

17:05 Украина

Под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб: трое погибших

13:38 Украина

В Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие. Видео

12:05 Украина

В Киеве зафиксировали рекордное превышение скорости водителем

11:53 Украина

Врач из ЮАР описала главные симптомы коронавируса Омикрон

11:33 Мир

Новости | NetGameSlots.com