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10:17 02 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Шпионили и готовили теракт: ФСБ России заявила о задержании украинских агентов

ФСБ России заявила задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

ФСБ якобы поймала украинских шпионов и террориста

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын – Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», – сказано в сообщении российской спецслужбы.

Они также задержали якобы агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, который должен был совершить теракт на территории России.

«Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины», – сказано в сообщении.

В ФСБ пояснили, что под терактом подразумевался подрыв двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В спецслужбе не раскрыли, когда и в каких регионах были задержаны “украинские шпионы”.

Также в ФСБ уточнили, что в автомобиле отца и сына было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты.

«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.», – сказали в ФСБ.

Там же уточнили, что “разведчик”, планировавший теракт, неоднократно нелегально пересекал границу с РФ в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки. Они оборудовали в  России схроны и перевозили взрывчатку.

«В ходе повторного прибытия в Россию Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», – заявили в спецслужбе.

Как сообщали Власти, в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России якобы за шпионаж в пользу Украины. Мужчина передавал сведения о деятельности Черноморского флота

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, ФСБ
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