Смертельное ДТП на Черниговщине: что известно о пострадавших

В смертельной ДТП на Черниговщине с фурой и маршруткой в общей сложности пострадало 20 человек, из которых 13 – погибли.

Пострадавшие находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии



По информации Черниговской облгосадминистрации, 7 человек, получившие травмы, находятся в медучреждениях.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских заведениях Чернигова: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице. Все травмированные – в тяжелом состоянии«, – отметили в ОГА.

Как сообщила ТСН.ua, состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое — сейчас они в операционных и интенсивной терапии — среди них и водитель фуры. В детской больнице находится 16-летний подросток.

Кроме того, в ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице № 2 и возле морга на Пирогова.

Родственники пострадавших из других населенных пунктов будут размещены в отеле «Придеснянский».

На месте происшествия продолжает работать полиция, спасатели, медики.

Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 13 человек, 7 получили различные травмы.

По факту смертельного ДТП с 13 погибшими с участием фуры и маршрутки в Черниговской области открыли уголовное производство, в прокуратуре озвучили предварительную причину.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: дтп, Чернигов