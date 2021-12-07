Смертельное ДТП на Черниговщине: что известно о пострадавших
В смертельной ДТП на Черниговщине с фурой и маршруткой в общей сложности пострадало 20 человек, из которых 13 – погибли.
По информации Черниговской облгосадминистрации, 7 человек, получившие травмы, находятся в медучреждениях.
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«Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских заведениях Чернигова: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной больнице, 1 – в областной детской больнице. Все травмированные – в тяжелом состоянии«, – отметили в ОГА.
Как сообщила ТСН.ua, состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое — сейчас они в операционных и интенсивной терапии — среди них и водитель фуры. В детской больнице находится 16-летний подросток.
Кроме того, в ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице № 2 и возле морга на Пирогова.
Родственники пострадавших из других населенных пунктов будут размещены в отеле «Придеснянский».
На месте происшествия продолжает работать полиция, спасатели, медики.
Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 13 человек, 7 получили различные травмы.
По факту смертельного ДТП с 13 погибшими с участием фуры и маршрутки в Черниговской области открыли уголовное производство, в прокуратуре озвучили предварительную причину.