Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина

Переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина по закрытой видеосвязи продолжались около двух часов, стороны по-разному оценили их итоги.

Переговоры Путина и Байдена длились более двух часов



По результатам переговоров совместного заявления лидеров двух стран не планировалось. Первая информация о подробностях общения появилась на сайте Белого дома.

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Взгляд из Вашингтона

Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и европейских союзников наращиванием российских вооруженных сил около украинской границы.

Также на встрече с Путиным Байден подчеркнул, что Штаты и союзники отреагируют мощными «экономическими и другими мерами», если Кремль решится на военную эскалацию.

Байден в очередной раз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Владимира Путина к деэскалации и возвращению на путь дипломатии.

Кроме этого, по информации Белого дома, президенты также обсудили вопросы стратегической стабильности, коснулись темы кибербезопасности, а также обсудили совместную работу касательно Ирана и его ядерной программы.

Позже на брифинге в Белом доме отдельные подробности переговоров раскрыл советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется Россия в случае дальнейшей агрессии по отношению к Украине он отказался вдаваться в подробности.

“Я посмотрю вам в глаза и скажу, как президент Байден посмотрел в глаза президенту Путину и сказал ему сегодня, что то, что мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас”, — сказал Салливан.

Он также добавил, что США координируют свои действия с европейскими союзниками и готовы укреплять оборонный потенциал Украины.

Кроме того, по словам Салливана, Байден дал понять Путину, что не будет учитывать «красные линии» РФ в вопросе расширения НАТО.

«Не было никаких уступок, никаких обязательств», – подчеркнул советник президента США.

Взгляд из Москвы

В Кремле сообщили, что «в целом разговор носил откровенный и деловой характер» и не отрицают, что тема Украины была основной. Путин продолжил настаивать на безальтернативности Минских соглашений и обвинять Украину в нежелании их выполнять.

Также Путин в ходе разговора с Байденом вновь попытался снять с России ответственность за продолжающиеся боевые действия на Донбассе, обвинив Украину в «деструктивной линии, направленной на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей в Нормандском формате.

Слова Джо Байдена об усилении военного присутствия России возле границы с Украиной в Кремле подвергли сомнению и, в свою очередь, обвинили НАТО в «опасных попытках освоения украинской территории» и наращивания военного потенциала у границ РФ, а также в очередной раз потребовали «гарантий нерасширения Альянса».

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — заявил Путин.

В целом, в Кремле констатировали, что сотрудничество двух стран по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

В частности, Путин пожаловался на трудности, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран. А также обвинил в ухудшении отношений Вашингтон.

“В целом разговор носил откровенный и деловой характер”, – резюмировали в Кремле.

Как сообщали Власти, видеовстреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошла 7 декабря, лидеры общались чуть больше двух часов.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: переговоры, Джо Байден, Владимир Путин