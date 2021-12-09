12-летняя американка заработала 5,8 млн долларов на женщинах с длинным шеями. Фото

Юную художницу на создание необычной коллекции портретов Long Neckie вдохновили гигантские ящеры с длинной шеей.

Nyla Hayes, NFT artists.



Нила Хейс рисует с четырех лет. Первые работы для своей коллекции девочка начала рисовать в девять лет в приложении на смартфоне, а к двенадцати годам — появилась серия портретов женщин с длинными шеями и продала их как Long Neckie Fellas на криптоаукционе, заработав 1,6 миллиона долларов. Об этом пишет Insider.

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Когда Нила была совсем маленькой, она любила смотреть передачи о динозаврах. Больше всего ей нравился бронтозавр — гигантский ящер с длинной шеей.

Он и вдохновил ее на создание серии Long Neckie — портретов длинношеих женщин. Длинная и мощная шея, по задумке Нилы, символизирует силу женщин.

«Я хочу показать в своих работах насколько красивыми, сильными и могущественными могут быть женщины. Культура и происхождение значения не имеют, все женщины прекрасны по умолчанию», — говорит юная художница.

Первая коллекция вышла в марте и состояла из 75 портретов, из них 51 — уже продан. Летом Нила выпустила вторую часть проекта — Long Neckie Ladies. В нее вошли 3333 картины, все были раскуплены за считанные часы.

Сейчас в продажу поступила мужская версия коллекции — Long Neckie Fellas. В ней также больше трех тысяч работ, но на них изображены не женщины, а парни с длинной шеей.

На первичных продажах Нила Хейс заработала 1,6 миллиона долларов в цифровой валюте ETH. В общей сложности картины девочки заработали 5,8 миллиона.

Нила планирует тратить деньги на путешествия, в которых будет искать вдохновение для новых коллекций.

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