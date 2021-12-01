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12:21 11 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пьяный россиянин перепутал трансгендера с женщиной и изнасиловал его в электричке

В Москве злоумышленник по ошибке изнасиловал трансгендера.

Задержанный заявляет, что все происходило по обоюдному согласию

Об этом сообщает «ZNAJ.UA».

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В столице России в электричке изнасиловали трансгендера. По словам пострадавшего, насильник перепутал его с девушкой, но не остановился даже после того, как узнал что это не так.

Потерпевший парень из города Орел и принимал гормональные препараты для изменения фигуры и голоса. Несмотря на то, что гормональную терапию он проходил без присмотра и ведома врачей, результаты его трансформации в женщину были очевидны и заметны.

Внешние изменения и женская одежда завершила образ привлекательной девушки. Именно в таком образе пострадавший и отправился из Москвы в Орел, предварительно познакомившись на вокзале с 22-летним молодым человеком, который был в состоянии алкогольного опьянения, но зато купил ему билет на электричку.

Вместе они селив в хвостовую часть электропоезда около станции «Ипподром».

Во время поездки 22-летний парень начала показывать трансгендеру порнографические материалы на своем телефоне, а после и вовсе открыто приставать.

Когда пострадавший оказал сопротивление, пьяный молодой человек принялся его душить. По словам потерпевшего, злоумышленник даже не остановился после того, как тот признался, что не является девушкой. В последствии совершив трансгендером половой акт.

Насильник был задержан, материалы дела были преданы в суд. Задержанный заявляет, что все происходило по обоюдному согласию.

Как ранее сообщали Власти, в электричке мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Москва, электричка, трансгендер, изначилование
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