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13:36 11 Декабря 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Замминистра МВД устроил скандал с полицией при въезде в Донецкую область. Видео

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили начал скандалить и возмущаться после остановки его автомобиля полицейскими.

Оскорбления в адрес полиции постепенно перешли в угрозы, и попытки со стороны Гогилашвили устроить драку с правоохранителями

Об этом сообщает YouTube-канал «Остання крапля».

Во время поездки в зону ООС Александр Гогилашвили устроил скандал и начал оскорблять полицейских после законного требования остановить автомобиль при въезде в Донецкую область.

Замминистра МВД был крайне удивлен тем, что сотрудники полиции не узнали его и требуют придерживаться правил, которые распространяются на всех въезжающих в зону ООС граждан.

Оскорбления в адрес полиции постепенно перешли в угрозы, и попытки со стороны Гогилашвили устроить драку с правоохранителями.

«Вы не видите кто я?», — возмущался замминистра. По его мнению чиновник его уровня не должен тратить свое время доказывая кто он.

Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года – и сразу на должность заместителя министра. Он курирует борьбу с наркотиками.

Представители власти пока что не прокомментировали скандал с чиновником МВД.

Как ранее сообщали Власти, министр внутренних дел представил своих заместителей, некоторые из них остались со времен Авакова.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: видео, скандал, МВД, замминистра мвд, Александр Гогилашвили
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