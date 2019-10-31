Замминистра МВД устроил скандал с полицией при въезде в Донецкую область. Видео
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили начал скандалить и возмущаться после остановки его автомобиля полицейскими.
Об этом сообщает YouTube-канал «Остання крапля».
Во время поездки в зону ООС Александр Гогилашвили устроил скандал и начал оскорблять полицейских после законного требования остановить автомобиль при въезде в Донецкую область.
Замминистра МВД был крайне удивлен тем, что сотрудники полиции не узнали его и требуют придерживаться правил, которые распространяются на всех въезжающих в зону ООС граждан.
Оскорбления в адрес полиции постепенно перешли в угрозы, и попытки со стороны Гогилашвили устроить драку с правоохранителями.
«Вы не видите кто я?», — возмущался замминистра. По его мнению чиновник его уровня не должен тратить свое время доказывая кто он.
Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года – и сразу на должность заместителя министра. Он курирует борьбу с наркотиками.
Представители власти пока что не прокомментировали скандал с чиновником МВД.
Как ранее сообщали Власти, министр внутренних дел представил своих заместителей, некоторые из них остались со времен Авакова.