Легализация азартных игр принесла в бюджет в пять раз меньше запланированного

По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 миллиарда гривень доходов от продажи лицензий на игорный бизнес, что составляет лишь 18% предусмотренной в госбюджете суммы в 7,4 миллиарда гривень.

Азартный бизнес не оправдал свою легализацию, во всяком случае для бюджета



Об этом сообщил сервис «Опендатабот». В августе 2020 года вступил в силу Закон, легализовавший игорный бизнес в Украине. Его цель заключалась в поступлении дополнительных денег в бюджет, которые направили бы на поддержку медицины, спорта и культуры.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По состоянию на ноябрь этого года наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов – 309 млн грн.

Всего в Украине зарегистрировано 28 брендов-организаторов азартных игр. Наибольшую площадь залов игровых автоматов и казино занимают компании брендов First, Win и FAVBET.

Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр является Киев – в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним следуют Львов, Харьков и Одесса.

Как сообщали Власти, в Украине в начале февраля 2021 года выдали первую лицензию на онлайн-казино.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: азартный бизнес