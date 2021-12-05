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09:15 14 Декабря 2021 Просмотров 309   КомментариевКомментарии

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Президент России и премьер Великобритании провели телефонные переговоры.

Британский премьер «выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной», говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Он также призвал продолжать работу «по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений».

«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия», – отмечается в сообщении.

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На сайте Кремля говорится, что Владимир Путин привел «конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений», которые названы «безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса».

Как отмечается, «украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения», используют в зоне конфликта тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

Также Путин указал на «проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения».

«Все это происходит на фоне активного военного освоения территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении.

В связи с этим Путин снова призвал «начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений».

Ранее Власти писали, что в ближайшем будущем президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин проведут повторные переговоры.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Путин, Великобритания
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