Евросоюз пригрозил России беспрецедентными мерами с серьезными последствиями
Европейский Союз готов усилить санкции и принять «беспрецедентные меры» против России, если она проявит агрессию в отношении Украины.
Как сообщило Reuters, об этом 15 декабря заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Политик добавила, что ЕС тесно сотрудничает с Соединенными Штатами, чтобы разработать варианты, выходящие за рамки существующих санкций. Они направлены против финансового и энергетического секторов России, товаров двойного назначения и обороны.
«Наш ответ на любую дальнейшую агрессию может принять форму решительного увеличения и расширения существующих режимов санкций. И, конечно, мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России», – сказала фон дер Ляйен.
Как сообщали Власти, если Россия решиться применить агрессию по отношению к Украине, она это может осуществить по четырем сценариям, предполагающим различную реакцию Запада.