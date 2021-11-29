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Главная » Мир » Политика
13:13 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Евросоюз пригрозил России беспрецедентными мерами с серьезными последствиями

Европейский Союз готов усилить санкции и принять «беспрецедентные меры» против России, если она проявит агрессию в отношении Украины.

Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте

Как сообщило Reuters, об этом 15 декабря заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Политик добавила, что ЕС тесно сотрудничает с Соединенными Штатами, чтобы разработать варианты, выходящие за рамки существующих санкций. Они направлены против финансового и энергетического секторов России, товаров двойного назначения и обороны.

«Наш ответ на любую дальнейшую агрессию может принять форму решительного увеличения и расширения существующих режимов санкций. И, конечно, мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России», – сказала фон дер Ляйен.

Как сообщали Власти, если Россия решиться применить агрессию по отношению к Украине, она это может осуществить по четырем сценариям, предполагающим различную реакцию Запада.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Европарламент, ес, Россия - страна агрессор, Урсула фон дер Ляйен
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