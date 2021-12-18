Знаменитый музыкант признал себя виновным в нанесении побоев охраннику отеля

Сэр Род Стюарт и его сын Шон признали себя виновными том, в 2019 году напали на охранника отеля Breakers Palm Beach во Флориде.

Род Стюарт был посвящена в рыцари королевой Великобритании.



Об этом сообщает BBC News.

Согласно отчету полиции, певец и его сын напали на охранника после того, как им не позволили пройти на частную вечеринку в канун Нового года.

41-летний Шон якобы толкнул охранника, а 76-летний сэр Род ударил его в грудь кулаком, говорится в сообщении.

Судебные протоколы, опубликованные в пятницу, 17 декабря, свидетельствуют, что певец и его сын признали себя виновными в мелком хулиганстве.

«Это означает, что они не пойдут под суд, не сядут в тюрьму, не заплатят штраф», - заявил адвокат Гай Фронстин, ведь, по его словам, в результате инцидента «никто не пострадал».

Как отметил адвокат, Род Стюарт решил подать заявление, чтобы избежать «ненужной нагрузки на суд и общественность», которая может возникнуть «в результате громкого судебного разбирательства».

Род Стюарт является членом Зала славы рок-н-ролла США. Он был посвящена в рыцари королевой Великобритании Елизаветой в 2016 году.

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