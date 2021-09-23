«Потому что евреи испортили Рождество»: педагог начальной школы в США заставил детей разыграть Холокост

Американские третьеклассники имитировали расстрелы, смерть в газовой камере и самоубийство Гитлера. Сейчас с детьми работают психологи.

В американской школе разгорелся скандал из-за Холокоста



Третьеклассников округа Колумбия заставили воспроизводить сцены из Холокоста: в классе библиотеки учитель просил копать братские могилы для своих одноклассников и имитировать стрельбу по жертвам, пишет The Washington Post.

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Одного из учеников преподаватель выбрал на роль Адольфа Гитлера. В конце упражнения ребенку велели притвориться самоубийцей, как это сделал Гитлер. Другому ребенку было сказано, что он должен притвориться поездом в концлагерь, а затем вести себя так, как будто он умирает в газовой камере, ему также пришлось имитировать стрельбу в своих одноклассников.

По словам родителей детей, участвовавшие в инсценировке Холокоста, когда ученики спросили, почему фашисты сделали это, преподаватель ответил: «Потому что евреи испортили Рождество». Так же преподаватель попросил учеников никому не рассказывать об этом уроке, но дети поделились своими «впечатлениями» со своим классным руководителем.

Об инциденте было сообщено D.C. Public Schools’ – Группе по комплексным альтернативным решениям и обеспечению справедливости государственных школ округа Колумбия. Преподаватель, устроившей все это, сейчас в отпуске, ожидая расследования в школе.

«Это не был утвержденный план урока, и мы искренне приносим извинения нашим ученикам и семьям, пострадавшим от этого инцидента», – сказал представитель DCPS.

Всему классу теперь оказывают психологическую помощь.

Ранее Власти писали, как итальянский священник сказал детям, что Санта-Клауса не существует.

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Тэги: холокост, изображали Гитлера, евреи и Рождество