Путин заявил, что Украину создал Ленин

Россия считает, что Украина состоит из исторически российских территорий, а создал ее Ленин, когда создал СССР.

По мнению Путина, Украина полностью состоит из территорий, которые исторически принадлежали РФ



Об этом заявил Путин сегодня, 23 декабря на ежегодной пресс-конференции.

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Так, по словам Путина, Украина появилась только после создания Советского Союза, который создал Ленин. Таким образом, по мнению Путина, Украина полностью состоит из территорий, которые исторически принадлежали РФ.

На пресс-конференции Путин в очередной раз упрекнул Украину в начале боевых действий на Донбассе, отметив, что именно после начала военного конфликта «у РФ начались проблемы с Западом».

Президент России также обвинил Украину в попытках решения конфликта на Донбассе силовым путем, а также заявил о том, что украинские власти якобы готовятся предпринять еще одну подобную попытку в ближайшем будущем.

«Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас – не вмешивайтесь, мы должны реагировать», — заявил Путин.

Как раньше сообщали Власти, Путин заявил о том, что Украина готовит третью военную операцию на Донбассе.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Украина, Россия, Путин, Ленин, СССР