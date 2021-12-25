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Главная » Мир » Религия
11:44 26 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск призвал не допустить войны против Украины

Папа римский Франциск, выступая в Рождество с балкона собора Святого Петра в Ватикане с традиционным посланием «К городу и миру», коснулся актуальных мировых проблем.

Папа Франциск на балконе базилики Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск просил Бога «предотвратить новые вспышки затяжного конфликта» на территории Украины, которая обвинила Россию в подготовке к масштабному военному вторжению, отмечает агентство.

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Понтифик также упомянул конфликты в Сирии, Йемене, Израиле, Афганистане, Мьянме и других странах. По его словам, только диалог поможет урегулировать конфликт – начиная от семейных распрей и заканчивая угрозой войны.

Он призвал людей не оставаться равнодушными к тяжелому положению беженцев, политических заключенных и женщин, ставших жертвами насилия.

Также папа Франциск призвал мировых лидеров защищать окружающую среду для будущих поколений.

Как писали Власти, ранее папа Франциск заявлял, что демократия в опасности, поскольку недовольных людей соблазняют политики-популисты, обещающие простые, но невыполнимы решения.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, папа римский Франциск
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