Президент Казахстана отправил правительство в отставку из-за “газовых” протестов

Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра Казахстана.

К вечеру 4 января охватили большую часть страны.



Указ президента страны Касыма-Жомарта Токаева опубликован на сайте главы государства.

Остальные министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

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Отставка правительства произошла на фоне протестов из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ, которые начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику лишь формально.

Как писали Власти, к вечеру 4 января протесты, на которые люди в большинстве своем выходили уже с политическими требованиями, охватили большую часть страны.

В Нур-Султане многотысячная толпа прошла колонной по городу, скандируя «Старик, уходи!». В ответ власти ввели в город армейские части и подразделения спецназа, которые применили против демонстрантов газ и светошумовые гранаты.

Президент Токаев выступил с обращением к нации, в котором заверил, что «власть в стране не падет». Он призвал граждан, особенно молодежь, «не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Казахстан, протесты, отставка правительства