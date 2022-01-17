США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, – СМИ

Вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

Отключение России от системы SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков.



Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае военной агрессии России против Украины.

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Отключение России от системы SWIFT – слишком серьезная мера. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков. А в перспективе – способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать, отмечает газета.

Переговоры между Европой и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Причем Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать поставки газа и нефти из России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова приедет в Европу. Его ждут в Берлине в четверг, 20 января. Он хочет встретиться с канцлером Олафом Шольцем для обсуждения санкционной политики, пишет Handelsblatt.

Как сообщали Власти, новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что отключение России от SWIFT может стать «атомной бомбой для рынков капитала, а также для товаров и услуг».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Германия, США, SWIFT