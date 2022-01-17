НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
07:04 19 Января 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

В Черниговской области в пожаре сгорели трое детей и взрослый

В Черниговской области при пожаре в частном доме погибли трое детей в возрасте 3-4 лет и еще один взрослый.

Пожар произошел в селе Браница

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла в селе Браница.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«18 января в 18:35 в ГСЧС поступила информация, что в 16:44 в с. Браница Нежинского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 года рождения)”, – сказано в сообщении.

Спасатели уточнили, что в  17:25 пожар был локализован на площади 56 кв. м, а в 18:48 – ликвидирован.

Также в сообщении ГСЧС призвала следить за исправностью электрических и газовых печей и обогревателей.

Как сообщали Власти, при масштабном пожаре в доме в Филадельфии погибло 8 детей и 4 взрослых.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: пожар, Чернигов
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.01.2022 16:56
В Крыму на трассе сгорел российский БТР. Видео
ТОР
14.01.2022 14:50
В Днепропетровской области ВАЗ столкнулся с автобусом: водитель легковушки сгорел заживо
ТОР
13.01.2022 14:50
Пять этажей в дыму: в Харьков горит университет им.Каразина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

11:28 Украина

Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

10:22 Украина

В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

09:48 Мир

В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

23:39 Мир

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Новости | NetGameSlots.com