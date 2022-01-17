В Черниговской области в пожаре сгорели трое детей и взрослый

В Черниговской области при пожаре в частном доме погибли трое детей в возрасте 3-4 лет и еще один взрослый.

Пожар произошел в селе Браница



Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла в селе Браница.

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«18 января в 18:35 в ГСЧС поступила информация, что в 16:44 в с. Браница Нежинского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 года рождения)”, – сказано в сообщении.

Спасатели уточнили, что в 17:25 пожар был локализован на площади 56 кв. м, а в 18:48 – ликвидирован.

Также в сообщении ГСЧС призвала следить за исправностью электрических и газовых печей и обогревателей.

Как сообщали Власти, при масштабном пожаре в доме в Филадельфии погибло 8 детей и 4 взрослых.

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