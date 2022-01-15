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Главная » Мир » Политика
10:27 22 Января 2022 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Посольство США начнет эвакуацию сотрудников и их семей на следующей неделе

Посольство США в Киеве обратилось к Государственному департаменту США с просьбой разрешить выезд всех второстепенных сотрудников и их семей из дипмиссии.

Посольство США в Украине запросило Госдеп разрешение на выезд сотрудников

Об этом сообщило CNN. Представитель Госдепартамента заявил, что им «нечего объявить в настоящее время».

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Там также добавили, что проводят строгое планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как это делают всегда в случае ухудшения ситуации с безопасностью.

Пресс-секретарь посольства отказался от комментариев.

По информации источника, близкого к украинскому правительству, США проинформировали Украину о том, что они «вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе».

Источник уточнил, что президент Владимир Зеленский поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном по этому вопросу и сказал ему, что если Соединенные Штаты пойдут на такой драматический шаг, это будет «чрезмерная реакция».

Как сообщали Власти, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, что услышал его слова об отсутствии у Кремля планов вторжения в Украину.

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Тэги: Россия, США, Россия - страна агрессор
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