Посольство США начнет эвакуацию сотрудников и их семей на следующей неделе
Посольство США в Киеве обратилось к Государственному департаменту США с просьбой разрешить выезд всех второстепенных сотрудников и их семей из дипмиссии.
Об этом сообщило CNN. Представитель Госдепартамента заявил, что им «нечего объявить в настоящее время».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Там также добавили, что проводят строгое планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как это делают всегда в случае ухудшения ситуации с безопасностью.
Пресс-секретарь посольства отказался от комментариев.
По информации источника, близкого к украинскому правительству, США проинформировали Украину о том, что они «вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе».
Источник уточнил, что президент Владимир Зеленский поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном по этому вопросу и сказал ему, что если Соединенные Штаты пойдут на такой драматический шаг, это будет «чрезмерная реакция».
Как сообщали Власти, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, что услышал его слова об отсутствии у Кремля планов вторжения в Украину.