США передали Украине 90 тонн летального вооружения
В Украину из США прибыла первая партия военной помощи.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
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В Украину прибыла первая партия летального оружия из США. Груз включает в себя около 91 тыс. кг вооружения для ВСУ и оценивается в $200 млн.
«Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь», — говорится в сообщении посольства.
Соединенные Штаты обещают и дальше оказывать подобную помощь украинской армии.
«Эта помощь … демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону», — добавили в посольстве.
Как ранее сообщали Власти, стало известно, какое американское оружие передадут Украине страны Балтии.