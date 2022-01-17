Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении РФ от SWIFT – СМИ

Германия сняла с обсуждения предложение отделить Россию от глобальной платежной системы SWIFT.

Главными темами заседания станут переговоры о безопасности Евросоюза и нынешняя ситуация вокруг Украины



Об этом сообщил портал »Euractiv» со ссылкой на дипломата в ЕС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по сообщению издания, оппозиция во главе с Германией на очередном заседании не будет рассматривать вопрос об отключении Москвы от платежной системы SWIFT.

«Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», — пишет издание.

В то же время дипломат ЕС отметил, что санкции могут ввести «в течение нескольких дней», если «в них возникнет необходимость».

Главными темами заседания станут переговоры о безопасности Евросоюза и нынешняя ситуация вокруг Украины.

Как ранее сообщали Власти, США не передумали отключать Россию от SWIFT в случае ее агрессии.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, санкции, Германия, SWIFT