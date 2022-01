Американский комик спародировал и высмеял Зеленского. Видео

Фрагмент передачи опубликован в официальном аккаунте передачи в Twitter.

Кольбер кратко проинформировал о напряженной ситуации вокруг Украины и отметил, что есть только один человек, который не выглядит обеспокоенным – президент Владимир Зеленский.

В программе показали фрагмент обращения Зеленского к украинцам, где он призвал не поддаваться панике.

«Никакой паники, вы должны доверять армии. Нет причин упаковывать чемоданы и заводить машины. О, это звонок в дверь, скоро вернусь!» — поиронизировал комик и изобразил уходящего из кадра президента Украины.

The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF

— The Late Show (@colbertlateshow) January 26, 2022