Американский комик спародировал и высмеял Зеленского. Видео

Американский комик Стивен Кольбер в эфире ночного ток-шоу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» на телеканале CBS высмеял успокаивающее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам.

Кольбер высмеял спокойствие Зеленского на фоне российской угрозы



Фрагмент передачи опубликован в официальном аккаунте передачи в Twitter.

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Кольбер кратко проинформировал о напряженной ситуации вокруг Украины и отметил, что есть только один человек, который не выглядит обеспокоенным – президент Владимир Зеленский.

В программе показали фрагмент обращения Зеленского к украинцам, где он призвал не поддаваться панике.

«Никакой паники, вы должны доверять армии. Нет причин упаковывать чемоданы и заводить машины. О, это звонок в дверь, скоро вернусь!» — поиронизировал комик и изобразил уходящего из кадра президента Украины.

The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF — The Late Show (@colbertlateshow) January 26, 2022

Напомним, 20 января президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Зеленский посоветовал всем гражданам выдохнуть, успокоиться и сохранять холодную голову, а не бежать за гречкой и спичками.

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