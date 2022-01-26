НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:03 26 Января 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Американский комик спародировал и высмеял Зеленского. Видео

Американский комик Стивен Кольбер в эфире ночного ток-шоу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» на телеканале CBS высмеял успокаивающее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам.

Кольбер высмеял спокойствие Зеленского на фоне российской угрозы

Фрагмент передачи опубликован в официальном аккаунте передачи в Twitter.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кольбер кратко проинформировал о напряженной ситуации вокруг Украины и отметил, что есть только один человек, который не выглядит обеспокоенным – президент Владимир Зеленский.

В программе показали фрагмент обращения Зеленского к украинцам, где он призвал не поддаваться панике.

«Никакой паники, вы должны доверять армии. Нет причин упаковывать чемоданы и заводить машины. О, это звонок в дверь, скоро вернусь!» — поиронизировал комик и изобразил уходящего из кадра президента Украины.

Напомним, 20 января президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Зеленский посоветовал всем гражданам выдохнуть, успокоиться и сохранять холодную голову, а не бежать за гречкой и спичками.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.01.2022 06:17
Зеленский опубликовал еще одно видеообращение: рассказал, как пугать интернет
ТОР
25.01.2022 10:30
Макрон позвонит сначала Путину, а потом с Зеленскому
ТОР
25.01.2022 09:30
Сегодня у Зеленского день рождения: как он его проведет
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com