Американский комик спародировал и высмеял Зеленского. Видео
Американский комик Стивен Кольбер в эфире ночного ток-шоу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» на телеканале CBS высмеял успокаивающее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам.
Фрагмент передачи опубликован в официальном аккаунте передачи в Twitter.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Кольбер кратко проинформировал о напряженной ситуации вокруг Украины и отметил, что есть только один человек, который не выглядит обеспокоенным – президент Владимир Зеленский.
В программе показали фрагмент обращения Зеленского к украинцам, где он призвал не поддаваться панике.
«Никакой паники, вы должны доверять армии. Нет причин упаковывать чемоданы и заводить машины. О, это звонок в дверь, скоро вернусь!» — поиронизировал комик и изобразил уходящего из кадра президента Украины.
The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF
— The Late Show (@colbertlateshow) January 26, 2022
Напомним, 20 января президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.
Зеленский посоветовал всем гражданам выдохнуть, успокоиться и сохранять холодную голову, а не бежать за гречкой и спичками.