В Днепре нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал с оружием: пятеро погибших

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

Инцидент произошел на заводе "Южмаш" в 03:40



Об этом сообщила пресс-службу МВД. Пять человек погибли, пять раненные.

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По информации правоохранителей, инцидент произошел в 03:40.

«Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся», – сказано в сообщении.

Мотивы, которые подтолкнули военного на расстрел своих сослуживцев, пока неизвестны.

В городе введена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Кроме того, чпецоперация введена в Днепропетровской и соседних областях.

Поиски нацгвардейца, устроившего стрельбу, продолжаются.

На место происшествия срочно выехал командующий Национальной Гвардией генерал-полковник Николай Балан.

Как сообщали Власти, в российском городе Курске посетитель бара «Карамель» во время ссоры открыл по ним огонь из травматического пистолета.

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