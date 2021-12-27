На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия

Это была первая официальная поездка в Европу представителей исламистского движения после захвата ими власти в Афганистане в августе 2021 года.

Талибы завершили переговоры в Норвегию без совместного заявления.



Об этом сообщает Al Jazeera.

В норвежской столице Осло были проведены закрытые переговоры. В них принимали участие замминистра иностранных дел Франции Бертран Лотолари, британский спецпосланник Найджел Кейси и представители МИД Норвегии. Со стороны талибов – министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.

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Талибы добиваются отмены санкций и возобновления помощи для Афганистана, в котором продолжается гуманитарный кризис. По их словам, стране необходима помощь в размере 10 млрд долларов.

Однако в ходе переговоров западные дипломаты выдвинули требования, выполнив которые новые власти Афганистана получат финансовую помощь. В частности, речь шла о равном доступе мальчиков и девочек к учебе в школах, а также о соблюдении прав человека в стране.

При этом западные дипломаты отрицали, что правительство талибов будет когда-либо признано легитимным.

После переговоров делегация талибов покинула Норвегию поздно вечером во вторник, 25 января, не сделав никаких заявлений.

Напомним, что боевики исламистского движения «Талибан» начали широкомасштабное наступление в Афганистане в мае 2021 года на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран НАТО. В конце августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане.

Ранее Власти писали, что ООН пообещал заплатить талибам 6 млн долларов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Афганистан, талибы