Зеленский захотел встречу лидеров Нормандской четверки в ближайшее время
Президент Украины поддерживает выполнение Минских договоренностей через активизацию работы Нормандского формата.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Президент Украинцы Владимир Зеленский заявил, что для выполнения Минских договоренностей необходима активизация работы Нормандского формата.
Зеленский считает, что встреча должна пройти в ближайшее время на уровне лидеров стран-участниц.
Президент отметил, что положительно оценивает встречу политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата, которая проходила 26 января в Париже.
Зеленский одобрил конструктивный характер встречи, а также намерение участников формата продлить переговоры через две недели в Берлине.
«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также прокомментировал разногласия в трактовке Минских соглашений, заявив, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.
Как ранее сообщали Власти, Нормандский формат: встречу в Париже назвали реанимацией и договорились о новой в Берлине.