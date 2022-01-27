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17:56 27 Января 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Зеленский захотел встречу лидеров Нормандской четверки в ближайшее время

Президент Украины поддерживает выполнение Минских договоренностей через активизацию работы Нормандского формата.

Президент отметил, что положительно оценивает встречу политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата, которая проходила 26 января в Париже

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

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Президент Украинцы Владимир Зеленский заявил, что для выполнения Минских договоренностей необходима активизация работы Нормандского формата.

Зеленский считает, что встреча должна пройти в ближайшее время на уровне лидеров стран-участниц.

Президент отметил, что положительно оценивает встречу политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата, которая проходила 26 января в Париже.

Зеленский одобрил конструктивный характер встречи, а также намерение участников формата продлить переговоры через две недели в Берлине.

«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также прокомментировал разногласия в трактовке Минских соглашений, заявив, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.

Как ранее сообщали Власти, Нормандский формат: встречу в Париже назвали реанимацией и договорились о новой в Берлине.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: зеленский, нормандский формат
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