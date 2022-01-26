Госдеп приказал семьям дипломатов покинуть Беларусь из-за ситуации с Украиной

Госдепартамент США распорядился вывезти из Белоруссии семьи дипломатов из-за «необычного и тревожного наращивания российской военной мощи» вдоль границы Беларуси с Украиной.

Госдепартамент США заявляет о росте российской военной активности вблизи границы с Украиной.



Об этом сообщает CNN.

В обновленном бюллетене, опубликованном в понедельник, 1 февраля, Госдепартамент США заявил, что в связи с увеличением «необычной и вызывающей обеспокоенность» российской военной активности вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация «непредсказуема» и что в регионе «повышенная напряженность».

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Официальные лица США предупреждают, что Россия может организовать вторжение в Украину, в том числе из соседней Беларуси.

На заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 31 января, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США видели доказательства того, что Москва намерена к началу февраля сосредоточить более 30 тысяч военнослужащих на белорусско-украинской границе.

Ранее Власти писали, что в Беларусь прибыли российские войска «для учений».

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Тэги: США, дипломаты, Республика Беларусь