Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами

Обнародованное журналистами видео с нательной камеры патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным вызвало бурное обсуждение и родило множество мемов.

Власти.нет собрали самые яркие и достаточно забавные.

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Большинство из них обыгрывают фразу, которую Трухин сказал полицейскому, предлагая закрыть глаза на свое участие в аварии: “Давай я тихонечко сейчас в лес уйду”.

Эту фразу авторы мемов применили и к некоторым ситуациям во внешней политике Украины.

Высмеяли люди и правоохранительные органы, которые почти полгода “вели расследования”, но не могли нигде найти видео с места ДТП.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: дтп, Александр Трухин