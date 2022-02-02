Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами
Обнародованное журналистами видео с нательной камеры патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным вызвало бурное обсуждение и родило множество мемов.
Власти.нет собрали самые яркие и достаточно забавные.
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Большинство из них обыгрывают фразу, которую Трухин сказал полицейскому, предлагая закрыть глаза на свое участие в аварии: “Давай я тихонечко сейчас в лес уйду”.
Эту фразу авторы мемов применили и к некоторым ситуациям во внешней политике Украины.
Высмеяли люди и правоохранительные органы, которые почти полгода “вели расследования”, но не могли нигде найти видео с места ДТП.
Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.
После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.
Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.
Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.
В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.