Видео не видели, полицейского допрашивали: в ГБР прокомментировали новые данные по ДТП с Трухиным
В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ГБР.
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В ГБР подчеркнули, что следователи допрашивали сотрудника полиции, предоставившего видео с нагрудной камеры, но он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам.
«Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нём», – сообщили в ГБР.
Также в бюро отметили, что продолжают следственные действия и экспертизы по дорожно-транспортному происшествию с участием Трухина, которое произошло 23 августа.
“Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, в настоящее время продолжается. Государственное бюро расследований проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия”, – сказано в сообщении.
Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, где находился Александр Трухин, не придержалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек.
С того времени правоохранители так и не смогли установить причастность Трухина к ДТП. В ГБР сообщали, что ищут видео, которое могло бы подтвердить участие нардепа в аварии, но не могут найти.
Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.
После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.
Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.
Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.