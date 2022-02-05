В КГГА заместитель председателя Константин Усов наживается на дорогах, автомобилистах и пассажирах – СМИ

Киевская власть в лице заместителя председателя КГГА Константина Усова взялась за старое

Киевская власть в лице заместителя председателя КГГА Константина Усова взялась за старое. Не успел утихнуть коррупционный скандал прошлого года с перевозчиками, как вспыхнул новый. Об этом в своем Facebook пишет блогер Анастасия Азарова.

Автор напоминает, что в октябре 2021 года Ассоциация коммерческих перевозчиков собрала пресс-конференцию и обнародовала факты о Константине Усове. Речь шла о вымогательстве многомиллионных взяток. Об этом заявили представители крупнейших перевозчиков – ЧП «Авен Эзер» и ООО «Ярославь Авто». Компании, которые зарегистрированы и работают в Киеве в сфере пассажирских перевозок уже более 20 лет, начали принуждать разрывать договора. Причина разрывов договоров была в том, что они отказались платить коррупционную «дань» чиновникам.

«Усов решил брать по 200 грн наличными в день с каждого автобуса. Таким образом он каждый месяц получал бы со всех городских перевозчиков более 6,5 млн гривен взяток! К нам с таким требованием приходил его советник», – приводит Азарова слова главы одной компаний-перевозчиков.

«Тогда скандал удалось замять, судя по тому, что Усов продолжает находится сейчас на своём прежнем месте. Он уютно чувствует себя в кресле по квоте «ЕС».

На этот раз – новый скандал, пишет автор. В Киеве накаляются настроения автомобилистов. Дело в том, что все столбики, которые установили по всем дорогам Киева, – это дело рук Усова. Более того, завод по изготовлению этих столбиков, принадлежит жене Петра Порошенко – Марине.

Как известно, до своей должности в КГГА Усов был народным депутатом в Раде VIII созыва от «Блока Петра Порошенко». И во время работы в Раде Усов прогулял 43% парламентских заседаний. Но при этом успел здорово «вырасти» в финансовом плане.

В декларации Усова за 2018 политик задекларировал квартиру в Киеве площадью 51 кв м, квартиру в Кривом Роге площадью 66,3 кв м, а также земельный участок площадью 1535 кв м в Кривом Роге и земельный участок в поселке Новоселки Киево-Святошинского района площадью 3252 кв м. Также в собственности политика и его семьи есть ряд автомобилей, среди которых автомобили Volkswagen Multivan 2010 года выпуска, Peugeot 2013 года выпуска, Toyota Sequoia 2011 выпуска и Mazda CX-мае 2013 выпуска, а также мотоцикл Yamaha Drag Star 2004 года выпуска. За 2018 Усов задекларировал наличными 2 818 451 гривну, а также 106 382 доллара.

Блогер напоминает, что накануне на пленарном заседании Киевсовета было принято решение о возобновлении райсоветов в столице и создании департаментов КГГА, отвечающих за каждый район. Решение удалось принять с помощью депутатов «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Он и его фракция в Киевсовете вступили в коалицию с фракцией Кличко. «Таким образом, с помощью этого решения они хотят разворовывать столичный бюджет и осуществлять коррупционные сделки», резюмирует автор.