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13:47 07 Февраля 2022 Просмотров 302   КомментариевКомментарии

Попросила дочь снять с себя крестик: в Днепре женщина выбросилась из окна на 4-м этаже

В Днепре местная жительница выпала из окна 4 этажа многоквартирного дома.

Погибшая не оставила предсмертную записку. Родные утверждают, что причин совершать самоубийство у женщины не было

Об этом сообщает «Репортер. Днепр» со ссылкой на свои источники, близкие к правоохранительным органам.

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6 февраля в Днепре во двое одного из домов на ул. Выборгской прохожие обнаружили на тротуаре тело женщины без признаков жизни. Погибшая находилась на улице без верхней одежды и обуви, поэтому очевидцы сразу предположили, что женщина выпала из окна и вызвали на место полицию.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины, а сотрудники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась местная жительница 1971 года рождения.

По словам родных погибшей, накануне вечером женщина проводила время, как обычно, со своей семей. Во время чаепития женщина попросила свою дочь помочь снять с себя цепочку с крестиком, после чего ушла в другую комнату.

Позже родные обнаружили в комнате женщины настежь открытое окно, а после заметили женщину внизу.

Тело погибшей

Погибшая не оставила предсмертную записку. Родные утверждают, что причин совершать самоубийство у женщины не было.

На данный момент сотрудники полиции ведет расследование – идет поиск возможных свидетелей, а также обрабатываются данные с камер наблюдения.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом 15-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: самоубийство, днепр, выпал из окна
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