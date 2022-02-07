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Главная » Украина » Общество
14:04 07 Февраля 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Стало известно, кто был в красной футболке за рулем авто Трухина

Человеком в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель.

За рулем авто Трухина был его водитель

Об сообщило «Сегодня» со ссылкой на  источники в правоохранительных органах.

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«Мужчина в красной футболке – по поводу него Трухин сообщал, что это его водитель», – сообщили нам источники.

Напомним, по данным ГБР, согласно камер видеонаблюдения, мужчина в красной футболке находился за рулем Audi A8 как минимум от Полтавы до центра Борисполя.

Ранее Власти сообщали:

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Александр Трухин
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