Стало известно, кто был в красной футболке за рулем авто Трухина

Человеком в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель.

За рулем авто Трухина был его водитель



Об сообщило «Сегодня» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Мужчина в красной футболке – по поводу него Трухин сообщал, что это его водитель», – сообщили нам источники.

Напомним, по данным ГБР, согласно камер видеонаблюдения, мужчина в красной футболке находился за рулем Audi A8 как минимум от Полтавы до центра Борисполя.

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: дтп, Александр Трухин