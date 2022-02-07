Стало известно, кто был в красной футболке за рулем авто Трухина
Человеком в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель.
Об сообщило «Сегодня» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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«Мужчина в красной футболке – по поводу него Трухин сообщал, что это его водитель», – сообщили нам источники.
Напомним, по данным ГБР, согласно камер видеонаблюдения, мужчина в красной футболке находился за рулем Audi A8 как минимум от Полтавы до центра Борисполя.
Ранее Власти сообщали:
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Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.
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