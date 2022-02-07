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06:50 08 Февраля 2022 363 Комментарии
В Ирпене пешехода переехали несколько авто: все скрылись
На въезде в город Ирпень Киевской области посреди дороги с оживленным движением обнаружили тело мужчины без признаков жизни, которого, очевидно, переехало несколько автомобилей.
Полиция ищет свидетелей трагедии
Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.
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По предварительной информации от правоохранителей, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и его сбила машина.
Впоследствии его переехали еще несколько авто, среди которых – легковушка и маршрутка.
От полученных травм мужчина умер мгновенно.
Свидетелей происшествия не нашли.
Как сообщали Власти, в Киевской области водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП и сбежал с места аварии.
Тэги: Киев, дтп, ирпень
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