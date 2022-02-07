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06:50 08 Февраля 2022 Просмотров 363   КомментариевКомментарии

В Ирпене пешехода переехали несколько авто: все скрылись

На въезде в город Ирпень Киевской области посреди дороги с оживленным движением обнаружили тело мужчины без признаков жизни, которого, очевидно, переехало несколько автомобилей.

Полиция ищет свидетелей трагедии

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации от правоохранителей, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и его сбила машина.

Впоследствии его переехали еще несколько авто, среди которых – легковушка и маршрутка.

От полученных травм мужчина умер мгновенно.

ДТП произошло в 500 метрах от круга

ДТП произошло в 500 метрах от круга

Свидетелей происшествия не нашли.

Мужчину переехало несколько автомобилей

Мужчину переехало несколько автомобилей

Как сообщали Власти, в Киевской области водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП и сбежал с места аварии.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп, ирпень
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