Байден призвал американцев срочно покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся в Украине, и призвал их немедленно покинуть страну.

Об этом сообщает NBC News.

«Американские граждане должны уехать сейчас же», – сказал президент в интервью ведущему NBC Лестеру Холту.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», – сказал Байден.

Ведущий просил Байдена, что побудило бы его направить войска для спасения американцев. Тот ответил: «Это будет мировая война, когда Америка и Россия начнут стрелять друг в друга».

«Мы находимся в совершенно другом мире», – добавил Байден.

Согласно оценке американских военных, российская армия может начать полномасштабное вторжение в Украину и взять Киев в течение 48 часов, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что Государственный департамент США приказал семьям американских дипломатов покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, американцы, Джо Байден