Байден призвал американцев срочно покинуть Украину
Президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся в Украине, и призвал их немедленно покинуть страну.
Об этом сообщает NBC News.
«Американские граждане должны уехать сейчас же», – сказал президент в интервью ведущему NBC Лестеру Холту.
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«Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», – сказал Байден.
Ведущий просил Байдена, что побудило бы его направить войска для спасения американцев. Тот ответил: «Это будет мировая война, когда Америка и Россия начнут стрелять друг в друга».
«Мы находимся в совершенно другом мире», – добавил Байден.
Согласно оценке американских военных, российская армия может начать полномасштабное вторжение в Украину и взять Киев в течение 48 часов, отмечает издание.
Ранее Власти писали, что Государственный департамент США приказал семьям американских дипломатов покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.