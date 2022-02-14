В Госдуме поддержали два варианта обращения к Путину о признании «Л/ДНР”

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать “ЛНР” и “ДНР”.

Депутаты рассмотрят оба проекта 16 февраля



Об этом сообщил источник ТАСС. Совет Думы вынесет на пленарное заседание Госдумы во вторник, 15 февраля, оба проекта.

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Первый – это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ, и который предусматривает немедленное направление президенту этого обращения, сразу после возможного одобрения палатой.

Второй проект постановления, который предложили несколько депутатов от фракции «Единая Россия», предусматривает направление сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства инициативы обращения к президенту с просьбой признать независимость республик.

Как ранее сообщали Власти, КПРФ внесла в Госдуму проект признания Россией ЛНР и ДНР.

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Тэги: Россия, госдума РФ