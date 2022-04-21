Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Войска РФ ударили по Запорожью ракетами, но никто не пострадал

Об этом 21 апреля сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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«В Запорожье зафиксировано два «прилета». Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города путем ракетных ударов», – написал он.

Старух также попросил жителей ничего не фотографировать и не распространять фото- и видеоматериалы в соцсетях.

Он также пообещал позже рассказать о подробностях инцидента.

В свою очередь Укрзализныця сообщила, что взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье – Львов.

Отмечено, что пострадавших нет, поезд следует дальше, а окна будут заменены.

«Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут нанести ущерб», – предупредили в Укрзализныце.

Железнодорожники также напомнили пассажирам, что нельзя вести съемку из окон поезда, а при сигнале тревоги в регионе, через которые проходит маршрут, следует закрывать окна и не находиться непосредственно напротив оконного проема.