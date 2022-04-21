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14:55 21 Апреля 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Войска РФ ударили по Запорожью ракетами, но никто не пострадал

Об этом 21 апреля сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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«В Запорожье зафиксировано два «прилета». Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города путем ракетных ударов», – написал он.

Старух также попросил жителей ничего не фотографировать и не распространять фото- и видеоматериалы в соцсетях.

Он также пообещал позже рассказать о подробностях инцидента.

В свою очередь Укрзализныця сообщила, что взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье – Львов.

Отмечено, что пострадавших нет, поезд следует дальше, а окна будут заменены.

«Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут нанести ущерб», – предупредили в Укрзализныце.

Взрывной волной выбило окна в нескольких вагонах

Взрывной волной выбило окна в нескольких вагонах

Железнодорожники также напомнили пассажирам, что нельзя вести съемку из окон поезда, а при сигнале тревоги в регионе, через которые проходит маршрут, следует закрывать окна и не находиться непосредственно напротив оконного проема.

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