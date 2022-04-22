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08:43 22 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Военную помощь для Украины будет координировать генерал США, разгромивший ИГИЛ

Белый дом привлек отставного трехзвездочного генерала Терри Вольфа, чтобы помочь координировать военную помощь, которую Соединенные Штаты отправляют в Украину.

Об этом сообщило CNN.

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В администрации говорят, что Терри Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую США и партнеры предоставляют Украине.

Вольф — отставной трехзвездный генерал и офицер бронетанковой армии, имеющий опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и СНБ.

«Его опыт в качестве заместителя по разгрому коалиции ИГИЛ будет очень полезным», – сказал один из чиновников CNN.

Натан Сэйлс, который служил координатором США по борьбе с терроризмом в Государственном департаменте при тогдашнем президенте Дональде Трампе, также похвалил Вольфа как «вдохновенный выбор для этой роли».

«После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны, он правильный человек, чтобы убедиться, что Украина получает оружие, необходимое для победы в кровавой агрессивной войне России», — сказал Сэйлс.

Администрация Байдена работает над тем, чтобы усилить военную помощь Украине как можно быстрее, поскольку считает, что война находится в критической стадии, и продолжение помощи США может изменить ситуацию.

Президент Джо Байден ясно дал понять это в четверг, когда объявил, что США отправляют в Украину дополнительный пакет в размере 800 миллионов долларов, включая десятки гаубиц, тактических беспилотников и 144 000 патронов.

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