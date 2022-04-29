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12:52 29 Апреля 2022 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

В Киеве погибла журналистка «Радио «Свобода» Вера Гирич

Гибель в Киеве от ракеты России журналистки подтвердили официально.

Вера Гирич работала в киевском бюро Радио Свобода с 2018 года

В результате вчерашнего обстрела Киева погибла журналистка «Радио «Свобода» Вера Гирич, сообщил её коллега Александр Демченко.

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По его словам, в дом Гирич вечером прилетела ракета. Тело журналистки нашли утром. «Я просто не знаю, как сказать, какого замечательного человека больше нет», — написал Демченко. В своему посту он приложил фотографию автомобиля Гирич.

Гибель в Киеве от ракеты России журналистки Вера Гирич подтвердили официально.  Об этом сообщили и в киевском бюро Радио Свобода, где Вера работала с 2018-го года.

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Ранее Власти писали, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, когда он находился в городе.

Тэги: Вера Гирич
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