Британия направляет в Восточную Европу 8 тысяч своих военных

В ходе развертывания — одного из крупнейших со времен холодной войны — войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии.

Британские военнослужащие садятся в самолет Королевских ВВС



Около 8000 военнослужащих британской армии примут участие в учениях по всей Восточной Европе по борьбе с российской агрессией в рамках одного из крупнейших развертываний со времен холодной войны, пишет The Guardian.

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Десятки танков будут переброшены этим летом в страны от Финляндии до Северной Македонии, и к ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединенных экспедиционных сил, в который входят Финляндия и Швеция.

Министерство обороны заявило, что акция давно планировалась и впоследствии была усилена в ответ на вторжение России в Украину в конце февраля.

Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддис сказал: «Великобритания вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание российской агрессии. Серия учений британской армии имеет основополагающее значение для обоих. Масштабы развертывания в сочетании с профессионализмом, подготовкой и маневренностью британской армии будут сдерживать агрессию в масштабах, невиданных Европе в этом столетии».

Ранее Власти писали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес повторил утверждение, что у Украины есть законное право наносить удары по логистике на территории России, что вызвало бурную реакцию с угрозами у МИД РФ.

Тэги: британская армия, Нато в Европе