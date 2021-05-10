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Главная » Мир » Политика
21:07 01 Мая 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Победобесие: 9 мая Путин может объявить о признании ОРДЛО частью России

В России любят к «большим датам» отличаться новыми «достижениями».

Нужны же какие-то достижения к 9 мая

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что «возможно, 9 мая будет сделано заявление о том, что так называемые «ЛДНР» будут приняты в Российскую Федерацию».

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В России принято к «большим датам» отличаться новыми «достижениями». Ближайшая такая дата для россиян – 9 мая. В этот день они планируют «похвастаться» хоть чем-нибудь в войне против Украины.

9 мая – едва ли не главная культовая дата в истории современной России, где активно развивали и поддерживали культ «победобесия». Следовательно, до 9 мая 2022 года российским властям нужно показать своему народу хоть какую-то победу в войне против Украины. В этом убежден советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Ранее Власти писали, что в ОРДЛО мобилизуют даже инвалидов: спастись можно только взяткой.

Тэги: 9 мая
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