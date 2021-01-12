Еще шестерых пленных оккупантов приговорили к тюремным срокам в Украине

Граждан России приговорили к 8-15 годам заключения за участие в военных действиях на территории Украины, а также за нарушение законов и обычаев войны.

Трое боевиков приговорены к 15 годам тюрьмы, двое - к 10, еще один - к 8 годам тюрьмы



Об этом сообщает СБУ.

Так, по сообщению ведомства, спецслужбы Украины продолжают системную работу по привлечению к ответственности военнослужащих России, которые воюют в нашей стране.

В Киевской области следователи спецслужбы в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще трех военных вооруженных сил России, причастных к зверствам на территории Бучанского района.

Установлено, что эти лица убивали и пытали местных жителей, проводили допросы, незаконно захватывали частные дома и мародерили.

Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

В Луганской и Винницкой областях по материалам СБУ осуждены шесть боевиков незаконных вооруженных формирований российских оккупационных войск. Их пленили украинские защитники во время боев в феврале-марте.

В частности, двое жителей временно оккупированного Довжанска пошли на «службу» в «2 ОМБР 2 АК народной милиции ЛНР». Воевали против Украины в качестве «оператора-наводчика» и «механика-водителя». В плен попали близ Счастья на Кременной.

Другой боевик с 2015 года воевал в разведывательном подразделении и группе БПЛА, его взяли в плен в бою на креминском направлении.

Еще трое участников «армии Л/ДНР» пытались прорвать оборону в Николаевском направлении. Они признаны виновными в государственной измене.

Трое боевиков приговорены к 15 годам тюрьмы, двое – к 10, еще один – к 8 годам тюрьмы.

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