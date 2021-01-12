Еще шестерых пленных оккупантов приговорили к тюремным срокам в Украине
Граждан России приговорили к 8-15 годам заключения за участие в военных действиях на территории Украины, а также за нарушение законов и обычаев войны.
Об этом сообщает СБУ.
Так, по сообщению ведомства, спецслужбы Украины продолжают системную работу по привлечению к ответственности военнослужащих России, которые воюют в нашей стране.
В Киевской области следователи спецслужбы в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще трех военных вооруженных сил России, причастных к зверствам на территории Бучанского района.
Установлено, что эти лица убивали и пытали местных жителей, проводили допросы, незаконно захватывали частные дома и мародерили.
Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.
В Луганской и Винницкой областях по материалам СБУ осуждены шесть боевиков незаконных вооруженных формирований российских оккупационных войск. Их пленили украинские защитники во время боев в феврале-марте.
В частности, двое жителей временно оккупированного Довжанска пошли на «службу» в «2 ОМБР 2 АК народной милиции ЛНР». Воевали против Украины в качестве «оператора-наводчика» и «механика-водителя». В плен попали близ Счастья на Кременной.
Другой боевик с 2015 года воевал в разведывательном подразделении и группе БПЛА, его взяли в плен в бою на креминском направлении.
Еще трое участников «армии Л/ДНР» пытались прорвать оборону в Николаевском направлении. Они признаны виновными в государственной измене.
Трое боевиков приговорены к 15 годам тюрьмы, двое – к 10, еще один – к 8 годам тюрьмы.