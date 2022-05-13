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06:25 14 Мая 2022 Просмотров 501   КомментариевКомментарии

После значительных потерь Россия перебросила на Змеиный «Панцирь» и «Тор-М2″

После ряда значительных потерь на острове Змеиный Россия перебросила туда комплексы противовоздушной обороны «Панцирь» и «Тор-М2″.

Россия пытается защитить Змеиный от украинской авиации

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он также не исключил, что на острове вскоре могут появиться  ракетные комплексы, которые смогут обстреливать территории не только нашего государства,

По словам Скибицкого, России остров важен для контроля северо-западной части Черноморья. Именно поэтому с первых дней полномасштабного вторжения Россия захватила Змеиный и начала развертывать там свое оборудование.

Также Скибицкий подчеркнул, что идеологически для российских оккупантов присутствие на Змеином – это дополнительная возможность контролировать территорию Украины.

Как сообщали Власти, остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

Тэги: остров змеиный
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