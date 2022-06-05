Главная » Украина » Происшествия
17:35 05 Июня 2022 354 Комментарии
На Донбассе ранение в голову получил Маси Найем: его везут на операцию
Во время боев на Донбассе получил ранение в голову Маси Найем, брат экс-нардепа Мустафы Найема.
Маси Найем служит в одном из подразделений ВСУ
Об этом сообщил в Facebook украинский бизнесмен Андрей Ставницер.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно
В данный момент нашего защитника везут в Днепр на операцию.
«Друг, держись. Те кто умеют молиться – молятся за тебя», – написал Ставницер.
По предварительной информации, операцию Найему будет делать в областной клинической больнице имени Мечникова профессор Андрей Сирко – заведующий отделением церебральной нейрохирургии.
Новости по теме
ТОРНастроение в бункере Путина, как в Берлине 1945 года, – Белковскй
05.06.2022 16:24
ТОРПод Киевом на берегу реки обнаружили чемодан с женским телом
05.06.2022 15:57