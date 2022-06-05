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17:35 05 Июня 2022 Просмотров 354   КомментариевКомментарии

На Донбассе ранение в голову получил Маси Найем: его везут на операцию

Во время боев на Донбассе получил ранение в голову Маси Найем, брат экс-нардепа Мустафы Найема.

Маси Найем служит в одном из подразделений ВСУ

Об этом сообщил в Facebook украинский бизнесмен Андрей Ставницер.

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В данный момент нашего защитника везут в Днепр на операцию.

«Друг, держись. Те кто умеют молиться – молятся за тебя», – написал Ставницер.

По предварительной информации, операцию Найему будет делать в областной клинической больнице имени Мечникова профессор Андрей Сирко – заведующий отделением церебральной нейрохирургии.

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