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16:29 09 Июня 2022 Просмотров 692   КомментариевКомментарии

Появилось видео ликвидации базы вагнеровцев на стадионе в Стаханове

Утром 9 июня по стадиону в Кадиевке (бывший Стаханов), находящейся под контролем “ДНР”, был нанесен удар, после чего там вспыхнул мощный пожар.

Пострадало админздание стадиона

По информации ряда СМИ, там находилась база боевиков ЧВК Вагнера.

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Через некоторое время в сети появилось видео пожара, снятое почти сразу после прилетов.

Судя по кадрам, горит административное здание стадиона. Масштаб пожара огромен.

Пока официальной информации о причинах и последствиях случившегося не никто не сообщил.

Как сообщали Власти, по городу Стаханову в «ЛНР» (декоммунизированное название – Кадиевка) нанесен сильный удар, поднимается огромный столб черного дыма.

Тэги: Донбасс, ЧВК Вагнер
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