Польша может закрыть небо над Западной Украиной

Польша ведет переговоры о закрытии неба над западом Украины.

У польских ВВС есть возможность закрыть часть украинского неба



Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

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По его словам, возможности у Польши есть, ракеты есть, самолеты есть.

“Я бы на месте поляков вел переговоры о вступлении в войну и разгроме русского войска + освобождении Беларуси от диктатора Лукашенко. Но и на этом спасибо”, – написал нардеп.

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