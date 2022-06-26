HIMARS в действии: ВСУ показали точное уничтожение командных пунктов оккупантов

В результате применения американской системы РСЗО HIMARS были успешно поражены два командных пункта российской армии.

Уничтожен передовой пункт управления десантных войск ВС РФ



Об этом сообщил InformNapalm.

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Первый – командный пункт 20 армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.

Второй – передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.

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