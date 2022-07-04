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06:39 04 Июля 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

ВСУ устроили фейерверки во вражеском тылу: было громко в Снежном и Торезе

На оккупированной территории, подконтрольной “ДНР”, в Снежном и Торезе ночью грохотали взрывы.

Все только начинается

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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В частности, говорят о прилетах по заводу Химмаш в Снежном, где распологался склад с боеприпасами.

На одном из видео, которое очевидцы выкладывали в сеть, видно, что одновременно с масштабным пожаром происходит детонация боекомплекта.

Кроме того, местные издания пишут, что жители обстреливаемых мощными ударами ВСУ Тореза и Снежного переживают из-за несрабатывания ПВО.

Отметим, что оба населенных пункта находятся в глубоком тылу: Торез более чем в 60 км от линии фронта, а Снежное – более чем в 70 км.

Снежное и Торез находятся в глубоком тылу

Снежное и Торез находятся в глубоком тылу

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