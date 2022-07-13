Їх більше ніхто не купить: Himars показали неспроможність російських С-300 та С-400

Американська високомобільна артилерійська ракетна система Himars зруйнувала в Україні міф про непереможність російських протиракетних систем.

Російські системи ПВО виявилися неспроможними збиватя американські ракети



Про це розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва військовий експерт Сергій Кузан в інтерв’ю Радіо НВ.

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За його словами, і С-300, і С-400 продемонстрували нездатність перехопити Himars, тому навряд чи хтось у світі тепер буде зацікавлений у купівлі цих систем.

«Американська зброя показала високий клас і перемогла всі ті хвалебні реляції, які росіяни використали на адресу своїх С-300, С-400 про те, що вони непереможні. І під цією маркою продали світу. Я думаю, що більше ніхто в світі не купить ці протиракетні системи, а ті, хто купив – дуже про це пошкодують”, – зазначив Кузан.

Він також звернув увагу на те, що ракети Himars змогли дістати до комплексів С-300, С-400, які були призначені, саме щоб збивати такі ракети.

“Сьогодні в Росії справді почалася паніка. І звучать навіть абсурдні вимоги про те, що «нам треба терміново розробити якусь протидію цим ракетам». Очевидно, що такі розробки продовжуються роками», – пояснив експерт.

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