Байдену вдалося: Саудівська Аравія пообіцяла збільшити видобуток нафти на третину

Президент Байден підтвердив прихильність США до роботи з Близьким Сходом, оскільки Саудівська Аравія після напружених переговорів оголосила, що збільшить видобуток нафти на третину.

Байден домовився з принцом Мухаммедом бін Салманом



Про це повідомило FoxNews.

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«США залишаться активним партнером на Близькому Сході, оскільки світ стає все більш конкурентоспроможним. Стає ясно, наскільки тісно зіткані інтереси Америки з успіхами на Близькому Сході. Ми не підемо, щоб залишити вакуум, який може бути заповнений Китаєм, Росією чи Іраном», – сказав Байден журналістам у суботу в Джідді.

Коментарі Байдена з’явилися після напруженої серієї переговорів з королем Салманом і спадковим принцом Мухаммедом бін Салманом щодо нарощування обсягів видобутку нафти та прав людини.

Наслідний принц оголосив, що Саудівська Аравія збільшить видобуток приблизно з 10 мільйонів барелів сирої нафти на день до 13 мільйонів.

«Анонсовано збільшення рівня максимальних стійких обсягів не більше ніж 13 млн барелів на день. Крім цього, Королівство не зробить жодних подальших збільшення обсягів», – заявив Моххамед бін Салман у присутності Байдена.

США домагаються від країн Близького Сходу зростання видобутку нафти для того, щоб знизити її ціну, сповільнити інфляцію та позбавити Росію надприбутків від продажу цієї сировини.

Тэги: США, Саудовская Аравия, Саудівська Аравія