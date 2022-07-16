Орати треба, як раби: Соловйов закликав росіян важко працювати заради війни в Україні

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав росіян “орати як раби”, щоб РФ, виснажена війною з Україною, змогла перемогти.

Соловйов визнав, що без рабської праці РФ не переможе Україну



Засмутився за долю Росії пропагандист в ефірі однієї зі своїх програм.

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«Розумієте, що в країні ситуація коли орати треба. Як верховний головнокомандувач, як раби на галерах, як святий Франциск, що вирощує свій наділ. Ото взяли мотику і йдіть мотижити», — послав Соловйов росіян.

Він також закликав громадян працювати «багато і тяжко».

Це, за його словами,потрібно, щоб російська армія отримала все необхідне для продовження війни в Україні, зокрема, високоточні ракети та безпілотні літальні апарати.

«Щоб у промисловості з’явилося стільки робочих місць, щоб міркували не лише про те, що потрібно перечекати і все впаде, а щоб не імпортозаміщення, а технологічний прорив», — додав пропагандист.

На кадрах відео Соловйов виглядає дуже сумним, і переконує більше сам себе, ніж глядачів – очевидно, не вірить у те, що говорить.