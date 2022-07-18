НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
11:11 18 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Баканова і Венедиктову відсторонено, але не звільнено: в ОП розповіли, що буде далі

Усунення з посад генпрокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова не означає їхнього звільнення.

В ОП розповіли про подальшу долю Венедиктової і Баканова

Про це заявив заступник голови ОП Андрій Смирнов в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він пов’язав усунення з тим, що «президент і ми всі досить довго чекали на конкретніші і, можливо, радикальніші результати від керівників цих органів щодо очищення від колаборантів та державних зрадників».

За словами Смирнова, найближчим часом відбудуться службові перевірки, після чого президент визначиться, чи вносити подання щодо звільнення Венедиктової та Баканова до Верховної Ради.

Тэги: Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Ірина Венедиктова, Іван Баканов
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.07.2022 10:10
Звільнення Баканова та Венедиктової: реакція західних ЗМІ
ТОР
24.06.2022 06:48
Зеленский хочет уволить Баканова из-за масштабных провалов СБУ
ТОР
21.06.2022 16:20
В Украину внезапно прилетел генпрокурор США
blog comments powered by Disqus
У Мелітополі окупанти зомбують людей перед псевдореферендумом

11:42  Україна

Баканова і Венедиктову відсторонено, але не звільнено: в ОП розповіли, що буде далі

11:11  Україна

Вночі над Алчевськом російська ППО збила свій військовий літак. Відео

10:50  Україна

Кадиров зажадав розміщення ППО в горах Чечні: чого він боїться

10:30  Світ

Звільнення Баканова та Венедиктової: реакція західних ЗМІ

10:10  Україна

Вночі росіяни знов масовано обстріляли Миколаїв: що відомо

08:06  Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів на декількох напрямках: біля Григорівки триває бій

07:09  Україна

ЗСУ нанесли удари по складам і опорним пунктам окупантів на півдні

06:54  Україна

Під Новою Каховкою ЗСУ накрили два склади окупантів за ніч: детонація триває

06:22  Україна

Зеленський пояснив відставку Баканова та Венедиктової

22:33  Україна

Увольнения Баканова и отстранение Венедиктовой: названы возможные причины

22:26  Україна

Зеленский отстранил Венедиктову и уволил Баканова

22:01  Україна

Пакет молока за 80 грн, баночка сметани за 115: ціни в супермаркетах окупованого Мелітополя шокують

18:00  Україна

Путін уже програв війну в Україні, – глава Збройних сил Великої Британії

16:56  Світ

В Запоріжжі пролунали вибухи: ворог гатив з Градів

15:56  Україна

В Чугуєві на Харківщині прогримів вибух: здіймається потужний стовп диму

12:26  Україна

Російські війська готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні України

12:03  Україна

Вночі над Алчевськом російська ППО збила свій військовий літак. Відео

10:50 Україна

Звільнення Баканова та Венедиктової: реакція західних ЗМІ

10:10 Україна

Вночі росіяни знов масовано обстріляли Миколаїв: що відомо

08:06 Україна

Під Новою Каховкою ЗСУ накрили два склади окупантів за ніч: детонація триває

06:22 Україна

Зеленський пояснив відставку Баканова та Венедиктової

22:33 Україна

Увольнения Баканова и отстранение Венедиктовой: названы возможные причины

22:26 Україна

У Росії двоє чоловіків пустили під укіс вантажний потяг

08:44 Світ

ЗСУ знищили вночі склад та штаб окупантів на херсонському курорті

07:06 Україна

Путін змінив тактику у війні з Україною

19:19 Світ

Байдену вдалося: Саудівська Аравія пообіцяла збільшити видобуток нафти на третину

17:56 Світ

Китай в обхід санкцій постачає Росії компоненти для виробництва зброї – WSJ

17:39 Світ