Баканова і Венедиктову відсторонено, але не звільнено: в ОП розповіли, що буде далі

Усунення з посад генпрокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова не означає їхнього звільнення.

В ОП розповіли про подальшу долю Венедиктової і Баканова



Про це заявив заступник голови ОП Андрій Смирнов в ефірі національного телемарафону.

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Він пов’язав усунення з тим, що «президент і ми всі досить довго чекали на конкретніші і, можливо, радикальніші результати від керівників цих органів щодо очищення від колаборантів та державних зрадників».

За словами Смирнова, найближчим часом відбудуться службові перевірки, після чого президент визначиться, чи вносити подання щодо звільнення Венедиктової та Баканова до Верховної Ради.

Тэги: Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Ірина Венедиктова, Іван Баканов